Yeni bir cumhuriyet doğuyor! Barbados özgür bir ülke olacak

Bir İngiliz kolonisi olan Barbados, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in kalan son emperyal bağlarını kırmasıyla birlikte özgürlüğünü ilan edecek.

TÖREN DÜZENLENECEK

Birkaç gün içinde 73 yaşındaki Prens Charles, 95 yaşındaki annesinin devlet başkanı olarak görevden alınmasına ilişkin törenler için Barbados'a gidecek. Adı yine Barbados olarak ülkenin cumhuriyeti, 29 Kasım Pazartesi akşamı Bridgetown'daki Ulusal Kahramanlar Meydanı2ndan akşam geç saatlerde başlayan törenle ilan edilecek.

KOLONİ SINIRLARI ORTADAN KALKACAK

Kraliçe Elizabeth'in, Barbados ve çevresindeki 15 ülkeden vazgeçmesiyle halk, sömürge izlerinin ortadan kalkacağını düşünüyor. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte tüm kolonisel sınırlar kalkacak ve ülke özgürleşecek.

