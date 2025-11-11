Yeni Delhi’de korkunç patlama: Bomba yüklü araç infilak etti! 13 ölü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan tarihi Kızıl Kale yakınlarında patlama meydana geldi.

Yetkililer, patlamada en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Polis, patlamanın Babür dönemine ait tarihi Kızıl Kale yakınlarındaki bir araçta meydana geldiğini aktardı.

Polis, başkentteki patlamada hareket halindeki i20 model Hyundai marka bir aracın rol oynadığını belirtti.

Delhi Polis Komiseri Satish Golcha, "Yavaş hareket eden bir araç kırmızı ışıkta durdu. O araçta bir patlama meydana geldi ve patlama nedeniyle yakınlardaki araçlar da hasar gördü" dedi.

Aracın gerçek sahibinin gözaltına alındığını belirten polis, aracı 2013 yılında satın alan kişinin daha sonra Yeni Delhi'de başka bir adama sattığını, o kişinin de aracı yakın zamanda tekrar sattığını söyledi. Polis, aracı son satın alan kişinin de tutuklandığını bildirdi.