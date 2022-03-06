Yeni hedef Odesa

Rusya-Ukrayna savaşında 11'inci gün geride kaldı. Çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Rus ordusu havadan ve karadan kritik noktaları ele geçirmeye devam ediyor. Şu ana kadar Harkov
, Çernihiv
, Irpin
, Borodyanka
, Zitomir, Mariupol, Herson
ile başkent Kiev
'e yoğunlaşan Rus ordusunun şimdi de Ukrayna'nın Karadeniz'e açılan kapısı konumundaki liman kenti Odesa
'yı hedef alacağı kaydediliyor. Önceki gece canlı yayımlanan konuşmasında halkına 'savaşmaya devam edin' çağrısı yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de Rusya'nın Odessa
kentini bombardımana hazırlandığını belirterek dünyadan yardım istedi. Rusların neredeyse kente girmek üzere olduklarını söyleyen Zelenski, "Ruslar daha önce Odesa'da hep sıcaklık ve dostluk gördü. Şimdi Odesa'yı bomalayacaklar. Bütün silahlarını bu kente yöneltmiş duurmdalar. Füzeleri Odesa'ya çevrilmiş halde" dedi. Güneydeki tarihi liman kenti olan Odesa'da halk endişeli bekleyiş içinde. Kentte Ukraynalı ve Rus kökenli halk yanında Bulgar ve Yahudi azınlıklar da bulunuyor.
'YARINIMIZI KAZANDIK'
Son videosunda halkına seslenen Zelenski, mücadelede kararlılık mesajı verdi. Zelenski, "Ukraynalılar! Yarınımızı artık kazandık. Ama hala bugünümüz için savaşıyoruz. Yaşam ve kölelik arasında seçim yapıyoruz ve savaşıyoruz" ifadelerini kullandı. "Dünyanın gökyüzünü Rus füzelerine kapatacak gücü var" diyen Zelenski, her gün birçok devletin liderleriyle, iş dünyasının liderleriyle konuştuğunu söyledi. Zelenski, "Bunlar güvenimizi artıran konuşmalar. Çünkü dünya iyiliğin tarafındaysa asla karanlığa düşmeyecektir" şeklinde konuştu. Ülkeyi yeniden inşa etmeye hazır olduklarını belirten Zelenskiy, "Ukraynalılar! 11 gündür savaşıyoruz. Özgürlük için. Devlet için. Biz sabrettik. Ülkemizi nasıl yeniden inşa edeceğimizi şimdiden biliyoruz" dedi.
GÖZLER BUGÜNKÜ 3. TURDA
UKRAYNA ve Rusya arasındaki 3'üncü tur müzakere bugün yapılacak. Ukraynalı müzakereci David Arakhamiya, "Rusya ve Ukrayna Pazartesi günü düşmanlıkların sona erdirilmesiyle ilgili üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirecek" dedi.