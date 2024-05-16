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Giriş Tarihi: 16.5.2024 22:50

Yeni Kaledonyalı siyasetçiler Macron'un görüşme talebini reddetti

Şiddet olaylarına sahne olan denizaşırı Fransız toprağı Yeni Kaledonya'da siyasetçiler, kendileriyle video konferans toplantısı yapmak isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u reddetti

AA
Yeni Kaledonyalı siyasetçiler Macron’un görüşme talebini reddetti

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron'un Fransa ile Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'nın seçilmiş temsilcileriyle, şiddet olaylarına neden olan anlaşmazlığı görüşmek amacıyla önerdiği video konferans görüşmesi, "çeşitli aktörlerin şu anlık birbirleriyle konuşmak istememesi" nedeniyle Yeni Kaledonyalı siyasiler tarafından iptal edildi.

Ada'daki şiddet olaylarının 3. gününde, yaralı ve gözaltı sayılarında da artış yaşandı.

Başkent Noumea'da 3 polis daha şiddet olayları sırasında yaralanırken yetkililer yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Yeni Kaledonya'ya gönderilen polis ve jandarmanın uçaktan iniş anlarına ait görüntüleri X hesabından paylaşan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "İstikrarın ve cumhuriyet düzeninin yeniden tesis edilmesi zorunludur." ifadesini kullandı.

Bu arada Yeni Kaledonya Ticaret ve Sanayi Odası, Ada'daki şiddet olaylarının neden olduğu maddi hasarın 200 milyon avroyu aştığını bildirdi.

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Yeni Kaledonyalı siyasetçiler Macron'un görüşme talebini reddetti
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