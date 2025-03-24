Yeni Kanada Başbakanı duyurdu: Erken seçime gidiliyor

Kanada'nın yeni Başbakanı Mark Carney, parlamentoyu feshetmek için genel vali ile görüşmesinin ardından Ottawa'da açıklama yaptı.

Carney, "ABD Başkanı Donald Trump'ın haksız ticaret eylemleri ve egemenliğimize yönelik tehditleri nedeniyle hayatımızın en önemli kriziyle karşı karşıyayız. Kanadalılardan Trump'la başa çıkmak ve herkes için işe yarayan yeni bir Kanada ekonomisi inşa etmek için güçlü ve olumlu bir yetki istiyorum" ifadelerini kullandı.

Carney, parlamentoyu feshederek 28 Nisan'da erken seçime gidileceğini bildirdi.