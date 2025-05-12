Yeni Papa, İznik’e geliyor

Katoliklerin yeni ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye'ye geliyor. Papa Fransuva'nın 21 Nisan'da vefatının ardından 7-8 Mayıs'taki papalık seçiminde (konklav) görevi devralan Papa 14. Leo, ilk faaliyetlerinden birini, konklavı takip eden yaklaşık 4 bin gazeteciyle Vatikan'da buluşarak gerçekleştirdi. Bir gazetecinin, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıldönümü münasebetiyle daha önce selefi Papa Fransuva'nın gitmeyi istediğini ancak ömrünün yetmediğini hatırlatarak, kendisinin gidip gitmeyeceğini sorması üzerine Papa 14. Leo, "Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz" yanıtını verdi. Birinci İznik Konsili, Hıristiyanlık tarihinde önemli yer tutuyor.