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Giriş Tarihi: 28.1.2022 13:48

Yeni rapor ortaya çıktı: ABD ordusu sivil ölümlerinde kusurlu çıktı!

AA
Yeni rapor ortaya çıktı: ABD ordusu sivil ölümlerinde kusurlu çıktı!

Yıllar boyunca Irak ve Afganistan’daki askeri varlıkları sırasında sivil katliamları yaptığı iddia edilen ABD ordusunun faaliyetlerine dair yeni bir araştırmanın sonucu yayınlandı. ABD’li düşünce kuruluşu RAND Corporation, ABD ordusunun çatışmalarda sivil ölümlerinde kusurlu olduğu sonucuna vardı.

Merkezi ABD'de bulunan düşünce kuruluşu RAND Corporation'ın yürüttüğü bir çalışma, ABD Savunma Bakanlığının sivil kayıplara yönelik görev ve sorumluluklarını yerine getirememesiyle sonuçlanan "sistematik zayıflıklarının" bulunduğunu ortaya koydu.

Özellikle, 29 Ağustos 2021'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de 7'si çocuk 10 sivilin öldüğü hava saldırıları sonrası ABD ordusu sivil kayıplara neden olduğu için tepki toplamıştı.

"PENTAGON'UN RAPORUNDA TUTARSIZLIKLAR VAR"

Pentagon'un sivillerin yaşamını yitirdiği bu saldırıdan sonra "ABD birliklerini hedef alan DEAŞ mensubu teröristlerin öldürüldüğü" yönündeki açıklamaları da eleştirilere neden olmuştu.

RAND Corporation'ın yürüttüğü çalışmanın sonuçlarının yer aldığı rapor dün yayımlandı. Raporda, Pentagon'un "sivil zararı değerlendirme, araştırma ve bu duruma yanıt verme konusunda mevcut yaklaşımında ciddi zayıflıkları ve tutarsızlıkları" olduğu ifade edildi.

Öte yandan, sivil kayıplar hakkındaki soruşturmaların genellikle konuyla ilgili eğitim almamış genç personel tarafından yapıldığına işaret edildi.

ABD ordusunun özellikle insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda, saldırı bölgesine sınırlı erişime sahip olduğu ve çoğunlukla uydu görüntüleriyle elde edilen istihbarata dayanarak hareket ettiği belirtilen raporda, bu tür saldırılarda, saldırı alanına erişimi sahibi yabancı kaynaklardan edinilen bilginin karar sürecine dahil edilmesinin önemi vurgulandı.

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, dün sivil zararı azaltma ve müdahale üzerine bir plan hazırlanması ve bu yıl içinde sivil koruma merkezlerinin oluşturulması talebiyle bir bildiri yayınlamıştı.

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Yeni rapor ortaya çıktı: ABD ordusu sivil ölümlerinde kusurlu çıktı!
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