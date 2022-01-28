Yeni rapor ortaya çıktı: ABD ordusu sivil ölümlerinde kusurlu çıktı!

Merkezi ABD'de bulunan düşünce kuruluşu RAND Corporation'ın yürüttüğü bir çalışma, ABD Savunma Bakanlığının sivil kayıplara yönelik görev ve sorumluluklarını yerine getirememesiyle sonuçlanan "sistematik zayıflıklarının" bulunduğunu ortaya koydu.

Özellikle, 29 Ağustos 2021'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de 7'si çocuk 10 sivilin öldüğü hava saldırıları sonrası ABD ordusu sivil kayıplara neden olduğu için tepki toplamıştı.

"PENTAGON'UN RAPORUNDA TUTARSIZLIKLAR VAR"

Pentagon'un sivillerin yaşamını yitirdiği bu saldırıdan sonra "ABD birliklerini hedef alan DEAŞ mensubu teröristlerin öldürüldüğü" yönündeki açıklamaları da eleştirilere neden olmuştu.

RAND Corporation'ın yürüttüğü çalışmanın sonuçlarının yer aldığı rapor dün yayımlandı. Raporda, Pentagon'un "sivil zararı değerlendirme, araştırma ve bu duruma yanıt verme konusunda mevcut yaklaşımında ciddi zayıflıkları ve tutarsızlıkları" olduğu ifade edildi.