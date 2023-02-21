‘Yeni START Anlaşması’nı askıya alacağız’

24 Şubat 2022'de başlayan, binlerce ölüme ve milyonlarca insanın göç etmesine neden olan Rusya- Ukrayna Savaşı devam ederken dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sessizliğini bozdu. Savaşın yıldönümünde Rusya lideri Putin, tüm üst düzey isimlerin katılımıyla Federal Meclis'te yaptığı iki saat süren konuşmasında Batı'ya sert mesajlar verdi."Ukrayna'daki durumu barışçıl yollarla çözmek için mümkün olan her şeyi yaptık" diyen Putin, "Ama olmadı, savaşı biz değil onlar başlattı" diye konuştu. Batı'nın Ukrayna'ya silah desteğine göndermede bulunan Putin, "Ne kadar uzun menzilli silah sevk edilirse tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştıracağız" ifadelerini kullundı.Batı'nın, cini şişeden çıkardığını ve çatışmayı küresel hale getirmek istediğini söyleyen Putin, Rusya'nın ABD ile yaptığı ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START'taki katılımını askıya alacaklarını söyledi. Putin, "Bunu ilk yapan biz olmayacağız ancak ABD nükleer testler yaparsa, biz de yaparız" dedi.Öncekigün Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden'ın da dün gittiği Polonya'da önemli açıklamalarda bulunacağı duyuruldu. Öte yandan Rusya'nın Yeni START anlaşmasını askıya alma kararına ilk tepki NATO'dan geldi. "Putin bugün daha fazla savaşa hazırlandığını açıkça belirtti" diyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın katılımı askıya almasını silah kontrol mimarisinin çökmesi olarak değerlendirdi.ÇİNDışişleri Bakanı Çin Gang, ülkesinin, Ukrayna krizinde artan çatışma ve gerginliğin kontrolden çıkmasından endişe duyduğunu belirterek "Bazı ülkeleri, yangına körükle gitmeye son vermeye çağırıyoruz" dedi. Öte yandan Bloomberg ajansı, Çin yönetiminin 24 Şubat'ta açıklamayı planladığı barış planının bazı ayrıntılarını öğrendi. Buna göre Pekin, acil ateşkes ve Kiev'e silah tedarikini durdurma çağrısı yapacak.