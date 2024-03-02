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Giriş Tarihi: 2.3.2024

Yeni tatil trendi: Hiçbir şey yapmamak

Yeni tatil trendi: Hiçbir şey yapmamak
ABD'nin tanınmış gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), tatilciler arasında popülerleşen "hiçbir şey yapmama" trendini inceledi. Yoğun iş temposunun ardından tatile çıkanlar, sadece dinlenmek ve kendilerine vakit ayırmak istiyor. Turizm sektöründe piyasa analizleri yapan Longwoods International firmasının bu ay yayımladığı araştırmada, "dinlenme ve rahatlama" ihtiyacının, "eğlenceli vakit geçirme" veya "yakın aileyle birlikte olma" gibi motivasyonlardan daha ağır basmaya başladığı belirlendi. "Hiçbir şey yapmama" trendi diye nitelenen bu tatil şeklinde, iş hayatının yorucu temposundan bıkanlar artık "her şey dahil" paketlerle daha sakin zaman geçirmeyi tercih ediyor.
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Yeni tatil trendi: Hiçbir şey yapmamak
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