Yeni Trump dönemindeki çarpıcı gelişmeler: Rusya’ya tehdit yapay zekaya yatırım

İLK ODAK NOKTASI ENERJİ ALTYAPISI

Projenin 100 bin kişiye iş imkanı oluşturacağını belirten Trump, ilk odak noktasının enerji altyapısı olacağını ifade etti. Trump, "Bizim yapmak istediğimiz şey bunu bu ülkede tutmak. Çin rakiptir, diğerleri rakiptir. Biz bu ülkede olmak istiyoruz ve bunu mümkün kılıyoruz.

Acil durum bildirimleri yoluyla çok yardımcı olacağım, çünkü acil bir durumumuz var. Bu şeyleri inşa etmemiz gerekiyor. Yani çok fazla elektrik üretmeleri gerekiyor. İsterlerse kendi tesislerinde bu üretimi kolayca yapmalarını mümkün kılacağız" ifadelerini kullandı.

Şirket yöneticilerinin önümüzdeki 4 yıl içinde Stargate'e 500 milyar dolar yatırım yapması bekleniyor.