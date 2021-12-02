Yeni Twitter CEO’su Parag Agrawal’dan ilk karar! O fotoğraf ve videolar kaldırılacak!

TACİZ VE MAHREMİYET İHLALLERİNİN ÖNÜNE GEÇECEK

Kişisel bilgilere yönelik mevcut yasağı, medya içeriklerini de kapsayacak şekilde genişleten Twitter böylelikle taciz veya mahremiyet ihlallerini önlemeyi amaçlıyor. Ancak bu düzenleme, 'kamu yararına paylaşılan veya kamu söylemine değer katan' paylaşımları istisna olarak ele alacak.

Twitter Güvenliği tarafından değişikliğe ilişkin yapılan açıklamada "Fotoğraf ve video gibi kişisel medya içerikleri bir kişinin bireysel mahremiyetini ihlal edebilir ve duygusal ya da fiziksel zarara neden olabilir. Özel medya içeriklerinin kötüye kullanımı herkesi etkileyebilir, fakat kadınlar, aktivistler, muhalifler ve azınlık toplulukları mensuplarını çok daha fazla etkileyecektir" ifadelerine yer verildi.