Yeni ve olumlu bir döneme girdik

Son dönemde ilişkilerin normalleşmeye başladığı Ankara-Atina hattındaki kritik görüşme dün gerçekleşti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da bir araya geldi. İkili görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuştu. Mevkidaşı ile çok çeşitli konularda verimli bir görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Fidan, "Komşumuz Yunanistan'la ön koşulsuz olarak diyaloğu sürdürmeye ve ilişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız. Sorunlarımızı karşılıklı hak ve çıkarlara saygıyla uluslararası hukuk temelinde çözebiliriz" dedi.İlişkilerde yeni ve olumlu bir döneme girildiğine işaret eden Fidan, Vilnius'ta geçen ay düzenlenen NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis'in bir araya geldiğini anımsattı. Yerapetritis ile yaptıkları görüşmede iki ülke liderlerinin NATO zirvesinde ele aldıkları konuların takibini yaptıklarını belirten Fidan, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirdiklerini ve gelecek aylara ilişkin yol haritalarını incelediklerini ifade etti.Fidan, Erdoğan ile Miçotakis'in iki hafta sonra New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında da bir araya geleceklerini, ekim ayında da Yunanistan'da iki ülke dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde siyasi istişareler ve ortak eylem planı toplantıları yapılacağını bildirdi. Gelecek dönemde güven artırıcı önlemler ve istişari görüşmeler toplantılarının da yapılmasının gündemlerinde olduğunu söyleyen Fidan, yıl sonunda da Selanik'te iki ülke liderlerinin başkanlığında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısını yapmayı öngördüklerini kaydetti.Fidan, Doğu Akdeniz bağlamında Türkiye olarak her zaman hakça paylaşım ilkesini savunduklarını vurgulayarak, "Kıbrıs meselesi konusunda da mevkidaşım ile görüş alışverişinde bulunduk. İki garantör ülke olarak bu konuyu görüşmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımları ele aldıklarını aktaran Fidan, bu konuda ortak eylem planının iyi işlemesinden de ayrıca memnuniyet duyduklarını söyledi. Fidan, bakan yardımcılarının gelecek ay Yunanistan'da "Ortak Eylem Planı" kapsamında kaydedilen gelişmeleri ele alacaklarını belirterek, "Turizm alanında işbirliğimizi artırmak da gündemimizde. FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelemizde de komşumuzdan etkin işbirliği görmeyi beklediğimizi ilettik" dedi.Yunanistan'da yaşayan soydaşların sorunlarını da önemli bir gündem maddesi olarak ele aldıkların belirten Fidan, "Ülkemizdeki azınlıkların sorunları konusunda da pek çok olumlu uygulamayı hayata geçirmiştik. Aynı yapıcı yaklaşımı soydaşlarımız için de bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Fidan, yasa dışı göç konusunun rekabet değil işbirliği alanı olması gerektiğini, Ege'de daha fazla can kaybı görmek istemediklerini vurguladı.Görüşme sonrası konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis "Bizim bu girişimlerimiz, ikili ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlayacak" dedi. Yerapetritis, 18 Eylül'de New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından BM Genel Kurulu çerçevesindeki görüşmeyi ve akabinde yıl bitmeden düzenlenecek Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı'nı da anımsattı. Yerapetritis, iki ülke arasındaki diyalog kanallarının karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde sürdürülmesinin, krizleri bertaraf etmeyi hızlandırdığını kaydetti.