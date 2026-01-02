Yeni yıl kararı: Dünyada barış

ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği geleneksel yılbaşı balosu yılın son gecesine damga vurdu. Sahnede dakikalar içinde yapılan İsa portresi, 2 milyon 750 bin dolara alıcı buldu. ABD Başkanı Donald Trump, bir soru üzerine 2026 için yeni yıl kararının "dünyada barış" olduğunu söyledi.

Yeni yıl gecesi daveti Trump'ın Palm Beach'teki kulübü Mar-a-Lago'da düzenlendi. Bilet fiyatlarının kişi başı 1450 dolar olduğu davette sabit menü yemeğinin yanı sıra davetliler Trump'ı kadife bir şeridin arkasından izleme imkanı da buldu. Bu yılki davete birçok yerli ve yabancı tanınmış isim katıldı.