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Giriş Tarihi: 23.1.2022 13:23 Son Güncelleme: 23.1.2022 13:34

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Omicron varyantı nedeniyle düğününü erteledi

AA
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Omicron varyantı nedeniyle düğününü erteledi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Omicron varyantı nedeniyle düğününü erteledi. Maske ve aşıya vurgu yapan genç başbakan, ülkede yeni önlemlerin alınacağını da sözlerine ekledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Kovid-19'un Omicron varyantına yönelik kısıtlamaları duyurduktan sonra düğününü ertelediğini açıkladı. BBC'deki habere göre, Ardern basın mensuplarına, ülkede 9 Omicron vakasının tespit edildiğini söyledi.

MASKE VE AŞIYA VURGU

Omicron'un yayılma hızını yavaşlatmak için ülkede yeni önlemler alınacağını belirten Ardern, yakında yapılması planlanan kendi düğün törenini de ertelediğini kaydetti. Ardern, maske zorunluluğu, bir araya gelmelerde limit ve aşı belgesi uygulamasına geçildiğini dile getirdi.

52 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ülkede maske kuralları sıkılaştırılırken, bar ve restoranların yanı sıra düğün gibi etkinliklerde en fazla 100 kişinin bulunmasına izin verilecek. Ardern'in uzun süredir birlikte olduğu ve üç yaşındaki çocuğunun babası olan Clarke Gayford ile kısa süre içinde evlenmesi bekleniyordu. Yeni Zelanda'da şimdiye kadar 15 bin 550 Kovid-19 vakası görülürken, 52 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Omicron varyantı nedeniyle düğününü erteledi
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