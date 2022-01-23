Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Omicron varyantı nedeniyle düğününü erteledi

52 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ülkede maske kuralları sıkılaştırılırken, bar ve restoranların yanı sıra düğün gibi etkinliklerde en fazla 100 kişinin bulunmasına izin verilecek. Ardern'in uzun süredir birlikte olduğu ve üç yaşındaki çocuğunun babası olan Clarke Gayford ile kısa süre içinde evlenmesi bekleniyordu. Yeni Zelanda'da şimdiye kadar 15 bin 550 Kovid-19 vakası görülürken, 52 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.