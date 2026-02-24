Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters: Rusya’nın gölge filosundaki 100 gemiye yaptırım uygulanacak
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Moskova hükümetinin gölge filosundaki 100 gemiye yaptırım uygulanacağını ifade etti.
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dördüncü yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Peters, Yeni Zelanda'nın Ukrayna'ya 8 milyon Yeni Zelanda doları yardım sağlayacağını belirterek, "Rusya'nın yasa dışı ve sebepsiz işgali, Ukrayna'yı mahvetti, Avrupa'yı istikrarsızlaştırdı ve bölgemizin güvenliğini etkiledi." dedi.
Moskova hükümetine karşı 34'üncü tur yaptırımları da açıklayan Peters, bu kapsamda Rusya'nın gölge filosu olarak anılan 100 gemiye yaptırım uygulanacağını kaydetti.
RUSYA, "GİZLİ GÖLGE FİLO" KULLANMAKLA SUÇLANIYOR
Avrupalı ülkeler, Rusya'yı Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için eski ve elverişsiz petrol tankerlerinden oluşan "gizli bir gölge filo" kullanmakla suçluyor.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'nın gölge filosunu hedef alan yaptırımlar uyguluyor.