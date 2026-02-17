Yeni Zelanda karanlıkta kaldı

Dünyada olumsuz hava koşulları hayatı felç etti.

❱ Yeni Zelanda'da şiddetli fırtına ve sağanak, hava, kara ve deniz ulaşımını aksatırken 30 binden fazla hanenin elektriksiz kalmasına yol açtı. Devrilme riski bulunan ağaçlar nedeniyle bazı evler tahliye edildi. Çok sayıda okulda eğitime ara verildi.

❱ Almanya'yı etkisi altına alan kar yağışı ulaşımı aksattı. Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda kaza yaşandı.

❱ Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni hafta 'anormal kar' dalgasıyla başladı. Yetkililer, sıcaklığın düşeceğini yağışlı hava kütlesi nedeniyle başkentte yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olacağını kaydetti.