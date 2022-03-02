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Giriş Tarihi: 2.3.2022 17:27 Son Güncelleme: 2.3.2022 17:28

Yeni Zelanda’da 6,6 büyüklüğünde deprem!

AA
Yeni Zelanda’da 6,6 büyüklüğünde deprem!

Yeni Zelanda’nın Kermadac Adaları'nda 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, deprem Auckland kentinin 775 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Kermadec Adaları yakınlarında, okyanusun yaklaşık 38 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Depremin herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Pasifik Okyanusu'ndaki, Yeni Zelanda ve Solomon Adaları'nın da üzerinde yer aldığı "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan sismik fay hattında yer alan ülkeler, yanardağ patlamalarının yanı sıra sık yaşanan depremlerle de karşılaşıyor.

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Yeni Zelanda’da 6,6 büyüklüğünde deprem!
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