Yeni Zelanda’da Anzak Günü’nü anma töreni

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da 25 Nisan Anzak Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Türkiye'nin Wellington Büyükelçiliği'nden edinilen bilgiye göre anma programları, sabah saatlerinde Pukeahu Parkı Savaş Anıtı'nda düzenlenen Şafak Töreni ile başladı.

ÇELENK BIRAKTILAR

Törene katılan Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Fatma Ömür Ünsay, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden Anzak askerlerinin annelerine yazdığı mektubu okudu. Büyükelçi Ünsay, daha sonrasında Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro ve Avustralya'nın Yeni Zelanda Büyükelçisi Harinder Sidhu ile birlikte Savaş Anıtı'na çelenk bıraktı.

HALKIN GENİŞ KATILIMI

Ulusal Tören ise aynı yerde saat 11:00'de, Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro başta olmak üzere Yeni Zelandalı sivil ve askeri yetkililer ile diplomatlar, gaziler ve halkın geniş katılımıyla düzenlendi. Öğleden sonra Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen günün son töreninde Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Grant Robertson ile Büyükelçi Ünsay birer konuşma yaptı. Ardından Ünsay, Büyükelçi Sidhu ile birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Anzak Günü anma programı çerçevesinde gerçekleştirilen törenlere çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti ve Yeni Zelanda vatandaşı katılım gösterdi.