Yeni Zelanda’da doğal afet faciası: 2 ölü

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'na bağlı Bay of Plenty bölgesindeki Maunganui Dağı'nın eteklerinde bir kamp alanında yerel saatle 09.30'da toprak kayması meydana geldi.

Yetkililer, bölgede çok sayıda kayıp olduğu bilgisini paylaştı. Polis tarafından yapılan açıklamada ise Papamoa bölgesinde de heyelan meydana geldiği ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, hükümetin afetlerden etkilenenlere destek olmak için çalışmaları sürdürdüğünü ifade etti.