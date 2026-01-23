Yeni Zelanda’da doğal afet: Toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Polis yetkilisi Tim Anderson, Papamoa bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

KAYIP 6 KİŞİDEN BİRİSİ 15 YAŞINDAKİ ÇOCUK

Bay of Plenty bölgesindeki bir kamp alanında yaşanan toprak kayması sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, kayıp 6 kişiden birinin 15 yaşındaki bir çocuk olduğunu belirtti.

Kuzey Adası'nın büyük bölümünü etkileyen şiddetli yağışlar sırasında Warkworth kasabası yakınlarında sel sularına kapılarak kaybolan kişi için ise arama çalışmaları devam ediyor.