Yeni Zelanda’da doğal afet: Toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti
Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası’nı vuran şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Papamoa bölgesinde meydana gelen heyelanda 2 kişi yaşamını yitirdi, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi yaşamını yitirdi.
Polis yetkilisi Tim Anderson, Papamoa bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
KAYIP 6 KİŞİDEN BİRİSİ 15 YAŞINDAKİ ÇOCUK
Bay of Plenty bölgesindeki bir kamp alanında yaşanan toprak kayması sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, kayıp 6 kişiden birinin 15 yaşındaki bir çocuk olduğunu belirtti.
Kuzey Adası'nın büyük bölümünü etkileyen şiddetli yağışlar sırasında Warkworth kasabası yakınlarında sel sularına kapılarak kaybolan kişi için ise arama çalışmaları devam ediyor.