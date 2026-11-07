Yeni Zelanda’da genel seçimlerde oy verme işlemi başladı! Kesin sonuçlar o tarihte açıklanacak

Radio New Zealand haberine göre, ada ülkesinde 3,7 milyondan fazla seçmen, sandık başına gitti. Seçimde Yeni Zelanda Temsilciler Meclisinin 120 üyesi belirlenecek.

KESİN SONUÇLAR 27 KASIM'A KADAR AÇIKLANACAK

Oy verme merkezleri yerel saatle 09.00-19.00 arası açık olacak. Sandıkların kapanmasının ardından ön sayım süreci başlayacak.

Kesin sonuçların ise 27 Kasım'a kadar açıklanması bekleniyor.

Parlamentoda hükümet kurabilmek için normal şartlarda 120 sandalyenin en az 61'ini kazanmak gerekiyor.

BBC haberinde, seçmenlerin oy tercihlerini ülkede artan yaşam maliyeti, işsizlik ve sağlık hizmetlerine yönelik kaygıların etkileyeceği aktarıldı.

SON ANKET SONUÇLARI

Son anketler, iktidardaki Ulusal Parti (National Party) liderliğindeki koalisyon ile İşçi Partisi (Labour Party) öncülüğündeki muhalefet arasındaki yarışın giderek kızıştığını gösteriyor.

İktidardaki merkez sağ Ulusal Partinin lideri ve Başbakan Christopher Luxon ile ana muhalefetteki merkez sol İşçi Partisinin lideri Chris Hipkins, başbakanlık için yarışıyor.

Luxon, 2023'teki genel seçimleri "ekonomiyi inşa etme" vaadiyle kazanmıştı.

Güneybatı Pasifik bölgesinde kuzey ve güney olmak üzere iki büyük ada ve 700'e yakın adacıktan oluşan Yeni Zelanda yaklaşık 5,5 milyon nüfusa sahip.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör