Yeni Zelanda’da olağanüstü hal ilan edildi: Hayat durma noktasına geldi

Yeni Zelanda'da etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarlar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ülkenin ikinci büyük şehri Christchurch dahil bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi.

Başkent Wellington genelinde saatte 120 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar ve aralıksız süren yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı ve okullar tatil edildi. Wellington Havalimanı'nda çok sayıda uçuş iptal edilirken, şehir genelinde bazı feribot seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu.