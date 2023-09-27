Yeni Zelanda’da plajlara kanalizasyon suyu doldu

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde ana kanalizasyon hattının çökmesi üzerine devasa göçük oluştu, atık sular taşarak plajlara doldu.

The New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, Auckland Belediye Başkan Yardımcısı Desley Simpson, ana kanalizasyon hattının çökmesiyle oluşan 13 metre derinliğindeki göçüğün, "tenis kortu büyüklüğünde" olduğunu, olumsuz hava koşulları ve aşırı yağışların bu duruma yol açtığını belirtti.

Ekiplerin göçüğü doldurmaya çalıştığını aktaran Simpson, çalışmaların aylar sürebileceğini ifade etti.

Kanalizasyon hattının çökmesi üzerine ortaya çıkan atık suların dolduğu plajlara uyarı levhaları yerleştirildi.

Ekipler, sorun çözülmezse bölge sakinlerinin tuvalet kullanımında sorun yaşayabileceğini kaydetti.