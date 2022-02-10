Yeni Zelanda’da polis maske karşıtlarına polis müdahalesi: 50’den fazla kişi gözaltında

TAHLİYE ÇAĞRISINA UYMADILAR

Wellington bölge komutanı Corrie Parnell, polisin protesto hakkını kabul ettiğini ancak bunun kamuoyunu etkilemeyecek şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek protestoculara defalarca alanı terk etmeleri için çağrıda bulunduklarını ve onları bölgeden tahliye etmeye başladıklarını kaydetti.

"Araçlı protestolar" salı günü ülkenin dört bir yanından geldiği belirtilen çoğu maskesiz yaklaşık 1000 protestocunun araçlarıyla 8 Şubat'ta başkent sokaklarını saatlerce tıkaması ve ardından parlamentonun önünde toplanmasıyla başlamıştı.