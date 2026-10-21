Yeni Zelanda’da yanardağ alarmı: Sıcaklık 395 dereceye fırladı!

The New Zealand Herald gazetesinin haberine göre Yeni Zelandalı yetkililer, Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nın durmadan az miktarda kül püskürttüğünü belirtti.

Yanardağın aktif bacasındaki sıcaklığın geçen haftadan bu yana yaklaşık 100 dereceden 395 dereceye yükseldiğini bildiren yetkililer, bu kapsamda volkanik alarm seviyesinin 2'den 3'e, havacılık renk kodunun ise sarıdan turuncuya yükseltildiğini ifade etti.

Yetkililer, mevcut volkanik faaliyetlerin halihazırda ana karaya yönelik belirgin bir tehdit oluşturmadığı ancak daha şiddetli patlamaların aniden meydana gelebileceği ve bazı bölgeler için hayati tehlike oluşturabileceği konusunda uyarı yaptı.

Whakaari Yanardağı Aralık 2019'da patlamış, afette 22 turist ölmüş, 25 kişi ağır yaralanmıştı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör