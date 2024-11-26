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Giriş Tarihi: 26.11.2024 12:19

Yeni Zelanda’dan hayat kurtaran balina operasyonu

Yeni Zelanda’da yüzleri güldüren bir kurtarma harekatı gerçekleştirildi. Ülkenin kuzeyindeki Ruakaka Plajı'nda karaya vuran balinalar kurtarıldı.

DHA
Yeni Zelanda’dan hayat kurtaran balina operasyonu

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Ruakaka Plajı'nda karaya vuran 30'dan fazla pilot balina, yerel Maori grubu Patuharakeke'nin öncülüğünde kurtarıldı. Yetkililer, balinaların çoğunun denize döndüğünü fakat üç yetişkin ve bir yavrunun öldüğünü açıkladı. Kurtarma ekibi, balinaları kaldırarak özel kumaşlarla denize taşıdı.

Doğal Koruma Departmanı (DOC), kurtarma çabasını 'inanılmaz' olarak nitelendirerek, katılımcılara teşekkür etti. Operasyon yöneticisi Joel Lauterbach, bu süreçte gösterilen şefkat ve yardımlaşmanın hayranlık uyandırdığını söyledi. Kurtarma operasyonuna Patuharakeke'nin yanı sıra Project Jonah ve yüzlerce gönüllü destek verdi.

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Yeni Zelanda’dan hayat kurtaran balina operasyonu
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