Yeni Zelanda’dan hayat kurtaran balina operasyonu

Doğal Koruma Departmanı (DOC), kurtarma çabasını 'inanılmaz' olarak nitelendirerek, katılımcılara teşekkür etti. Operasyon yöneticisi Joel Lauterbach, bu süreçte gösterilen şefkat ve yardımlaşmanın hayranlık uyandırdığını söyledi. Kurtarma operasyonuna Patuharakeke'nin yanı sıra Project Jonah ve yüzlerce gönüllü destek verdi.