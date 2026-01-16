Yeni Zelanda’dan İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı

Yeni Zelanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığından (MFAT) yapılan açıklamada, Tahran'daki büyükelçilikte görev yapan tüm diplomatik personelin İran'dan ayrıldığı belirtildi. Radio New Zealand'ın (RNZ) aktardığına göre personelin, gece saatlerinde (Yeni Zelanda saatiyle) ticari uçuşlarla ülkeyi terk ettiği bildirildi.

KONSOLOSLUK FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK ANKARA'YA KAYDIRILDI

Bakanlık Sözcüsü, büyükelçiliğin yürüttüğü diplomatik ve konsolosluk faaliyetlerinin geçici olarak Ankara'ya kaydırıldığını açıkladı.

Açıklamada, Yeni Zelanda hükümetinin İran'daki vatandaşlara konsolosluk desteği sağlama kapasitesinin son derece sınırlı olduğu belirtildi. Ülkede iletişim sorunları yaşandığına dikkat çekilirken, İran'da bulunan Yeni Zelandalılardan bağlantı kurabildikleri takdirde yakınlarına güvende olduklarını bildirmeleri istendi.

Dışişleri Bakanı Winston Peters da dün, "İran güvenlik güçlerinin protestocuları öldürmek de dahil olmak üzere uyguladığı acımasız baskıyı kınıyoruz. İranlılar barışçıl protesto, ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkına sahiptir ve bu hak, şu anda acımasızca bastırılıyor." açıklamasını yapmıştı.

Bu hafta başında İngiltere de Tahran'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapatarak tüm personelini tahliye etmişti.

İRAN'DAKİ OLAYLAR

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 bin 97 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.