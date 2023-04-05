Yeni Zelanda’nın eski başbakanı Ardern siyaseti bıraktı! Bu sözlerle veda etti…

Yeni Zelanda'da 19 Ocak'ta başbakanlık görevinden istifa eden 42 yaşındaki Jacinda Ardern, parlamentoda veda konuşması yaptı. Oturuma eski başbakanlar, Ardern'in ailesi ve eski çalışanları ile Müslüman toplumunun üyeleri katıldı. 28 yaşında girdiği siyasette ilk günlerine değinen Ardern, o dönemde parlamentoda olduğuna tam olarak inanamadığını ve bu duyguyu kariyeri boyunca hissetmeye devam ettiğini söyledi.

"ANNE OLAMAYACAĞIMI SANIYORDUM"

Ardern, "Ama buraya gelme nedenlerim de peşimi hiç bırakmadı. Hepsi ilk konuşmamda var, iklim değişikliği, çocuk yoksulluğu, eşitsizlik. Her zaman buranın gelip fark oluşturabileceğimiz bir yer olduğuna inandım" şeklinde konuştu.