Yeniden Nekbe: 1 milyon kişi ölüm kapanında

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 79 artarak 65 bin 141'e yükseldi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtilirken 9 binden fazla kayıp olduğu biliniyor. Soykırıma devam eden işgalci İsrail'in hedefinde 3 gündür kara saldırılarıyla Gazze kenti var. İsrail'in kara saldırıları nedeniyle Gazze kentindeki Filistinlilerin zorunlu göçü sürüyor.

YENİ BÜYÜK FELAKET

Hem İsrail saldırılarının yoğunlaşması hem de bölgeye yardım girişlerinin giderek kısıtlanması nedeniyle bölgedeki Filistinliler, bir kez daha toprakları ve hayatları arasında tercihe zorlanıyor. Filistinlilerin orta kesimlere göç etmesi İsrail saldırılarından kurtuldukları anlamına gelmiyor. Zira İsrail, sık sık orta kesimde yer alan bölgelere de hava saldırıları düzenliyor. Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, dünyanın gözü önünde "Büyük Felaketi" (Nekbe) 77 yıl sonra bir kez daha yaşıyor. Gazze kentinde yaklaşık 1 milyon Filistinli günlerdir sığınacak yer bulamıyor. İki gündür elektrik ve internetin kesik olması nedeniyle adeta ölüm kapanına alınan Filistinliler dünya gözü önünde yine ölümle yaşam arasında gidip geliyor.

NAZİ TOPLAMA KAMPLARI

Kimisi tekerlekli sandalyede, kimi ise koltuk değnekleriyle yaklaşık 20 kilometrelik yolu yaya olarak geçmeye çalışıyor. Çocuklar ise ailelerine yardım etmek için güçlerinin yettiği eşyaları taşımaya çalışıyor. Saldırılar nedeniyle tekrar yerinden olan Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin orta kesimlere göç etmekten başka çareleri bulunmuyor. İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 360 kilometre olan daracık Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinliler, oradan oraya sürülüyor. Gazze'nin yüzde 88'inin işgal ve sözde "tahliye emirleri" altında olması nedeniyle yaklaşık 2.3 milyon Filistinli daracık bir alana sıkıştırılmaya çalışılıyor.

ÇOCUKLARI NASIL ÖLDÜRDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Haaretz gazetesine konuşan İsrail askerlerinin anlattıkları Gazze'deki sivil katliamını ortaya koyuyor.

Benny takma isimli İsrail askeri: Artık öldürdüklerimi saymıyorum. Kaç kişiyi öldürdüğümü bilmiyorum, çok sayıda...

Yoni takma isimli İsrail askeri: (Öldürdükleri 2 Filistinli çocuğun) Yüzleri gözümün önünde canlanıyor ve onları asla unutabileceğimi sanmıyorum.

ÇADIR KURACAK YER YOK

BBC'ye konuşan Filistinliler ve yardım kuruluşları, İsrail'in yerleşmesi için ayırdığı bölgelerde kalabalıktan çadır kuracak dahi yer bulunmadığını söylüyor. Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (EMHRM) İsrail'in Gazze'deki konutları yıkmak için patlayıcı yüklü araçlar kullandığını söylüyor.

İNGİLTERE FİLİSTİN'İ TANIYACAK

İngiliz basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyaretinin sona ermesinin ardından hükümetin Filistin devletini tanıyacağını bildirdi. İngiliz medyasının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre İngiltere, bu hafta Filistin devletini tanıdığını açıklayacak.

İSPANYA UCM'YE DAHİL OLUYOR

İsrail'e karşı her alanda tepki ve yaptırımlar uygulamaya başlayan İspanya, adli olarak da harekete geçti. İspanya Başsavcısı, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin "uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlalini" oluşturup oluşturmadığını belirlemek üzere soruşturma açılmasına izin verdi. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile işbirliği amacıyla çalışma grubunun kurulmasını onayladı. Katar da İsrail'in Doha'ya saldırısını UCM'ye taşımanın yollarını araştırıyor.