Yenilmez Erdoğan

NAmağlup Erdoğan", "Seçimlerin efendisi Erdoğan", "Dev siyasi güç", "Küresel dengeler değişecek" ve dahası... Dünya basını seçim sonuçlarının ardından çark etmeye devam ediyor.Haberde küresel dengelerin yeniden şekilleneceği söylendi. ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'nin "(Erdoğan) Baskı altındayken sakindir" ifadesine de yer verildi.Zaferin 'tarihi' olduğu ifade edildi.Türkiye'nin 20 yıldır en önemli siyasetçisi Erdoğan, muhalefet adayı Kılıçdaroğlu'nu mağlup etti.": "Yenilmez lider Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yeniden seçildi" dedi."Ebedi kazanan Erdoğan" başlığını kullandı.'Seçimlerin Efendisi' manşetini attı.Batı başkentlerinin, dile getirmeden Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarının sürpriz bir şekilde sona ermesini umduğunu, ancak kendisine bir dönem daha görev verildiğini ve Batı'nın korku ile umut arasında kaldığını dile getirdi."Erdoğan yine kazandı: 'Türkiye'nin Yüzyılı' başlığını attı."Dış politikada Erdoğan'ın bir başka beş yılı muhtemelen, Türkiye'nin, ticaretten Ukrayna'daki savaşa kadar her konuda Doğu- Batı güç mücadelesinde bağımsızlığını savunmaya devam ettiğine şahitlik edecek" ifadesini kullandı."20 yıldır zirvede" denildi."Erdoğan, Türkiye'deki seçimleri demokratik bir şekilde kazandı" dedi."Erdoğan'ın kaybedeceğine ilişkin söylentilerin fazlasıyla abartıldığı ortaya çıktı" değerlendirmesi yapıldı."Türkiye, hem Avrupa ile Asya arasındaki kavşak hem de Karadeniz'e açılan kapı olarak eşsiz konuma sahip" ifadesi kullanıldı."Namağlup Erdoğan" dedi."Ankara'nın ustası üçüncü kez cumhurbaşkanı oldu" başlığını attı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galibiyetini, "Erdoğan, 20 yıl iktidarda kaldıktan sonra tekrar seçilmeyi başarıyor" başlığını attı."Durdurulamaz Recep Tayyip Erdoğan" başlığını attı.ABD'ye, Afrika'dan Ortadoğu'ya, Balkanlar'dan Asya'ya binlerce kişi sokaktaydı.Filistinliler "Erdoğan" sloganı attı.Avrupa'da birçok kentte binlerce konvoylar yapıldı.Avusturya'nın başkenti Viyana'da yüzlerce kişi Türk bayraklarıyla yürüdü.Azerbaycan başta Türk devletlerinde coşku hâkimdiKKTC'de halk sokaklara döküldü.Kosova'da tekbirler getirildi.Moritanyalı Müslümanlar, otomobillerini Türk bayraklarıyla donattı.Kuzey Makedonya'da yüzlerce kişi Murat Paşa Camii önündeki meydanda toplanarak kutlama yaptı.