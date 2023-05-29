Yenilmez Erdoğan

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NAmağlup Erdoğan", "Seçimlerin efendisi Erdoğan", "Dev siyasi güç", "Küresel dengeler değişecek" ve dahası... Dünya basını seçim sonuçlarının ardından çark etmeye devam ediyor.
Wall Street Journal / ABD:
Haberde küresel dengelerin yeniden şekilleneceği söylendi. ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'nin "(Erdoğan) Baskı altındayken sakindir" ifadesine de yer verildi.
BATI YİNE UMDUĞUNU BULAMADI
CNN / ABD:
Zaferin 'tarihi' olduğu ifade edildi.
New York Times / ABD: "
Türkiye'nin 20 yıldır en önemli siyasetçisi Erdoğan, muhalefet adayı Kılıçdaroğlu'nu mağlup etti."
Fransızca yayın yapan RTFB
: "Yenilmez lider Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yeniden seçildi" dedi.
Fransızca yayımlanan Le Soir:
"Ebedi kazanan Erdoğan" başlığını kullandı.
İngiltere merkezli Şavk Al Avsat:
'Seçimlerin Efendisi' manşetini attı.
Guardian / İngiltere:
Batı başkentlerinin, dile getirmeden Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarının sürpriz bir şekilde sona ermesini umduğunu, ancak kendisine bir dönem daha görev verildiğini ve Batı'nın korku ile umut arasında kaldığını dile getirdi.
La Republica / İtalya:
"Erdoğan yine kazandı: 'Türkiye'nin Yüzyılı' başlığını attı.
BAĞIMSIZLIK VURGUSU
Bloomberg / ABD:
"Dış politikada Erdoğan'ın bir başka beş yılı muhtemelen, Türkiye'nin, ticaretten Ukrayna'daki savaşa kadar her konuda Doğu- Batı güç mücadelesinde bağımsızlığını savunmaya devam ettiğine şahitlik edecek" ifadesini kullandı.
ZDF / Almanya:
"20 yıldır zirvede" denildi.
Tagesschau / Almanya:
"Erdoğan, Türkiye'deki seçimleri demokratik bir şekilde kazandı" dedi.
Economist / İngiltere:
"Erdoğan'ın kaybedeceğine ilişkin söylentilerin fazlasıyla abartıldığı ortaya çıktı" değerlendirmesi yapıldı.
Sky News / İngiltere:
"Türkiye, hem Avrupa ile Asya arasındaki kavşak hem de Karadeniz'e açılan kapı olarak eşsiz konuma sahip" ifadesi kullanıldı.
Die Welt / Almanya:
"Namağlup Erdoğan" dedi.
Le Monde / Fransa:
"Ankara'nın ustası üçüncü kez cumhurbaşkanı oldu" başlığını attı.
El Pais / İspanya:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galibiyetini, "Erdoğan, 20 yıl iktidarda kaldıktan sonra tekrar seçilmeyi başarıyor" başlığını attı.
Tribune de Geneve / İsviçre:
"Durdurulamaz Recep Tayyip Erdoğan" başlığını attı.
DİLLERDE DUALAR, ELLERDE TÜRK BAYRAĞI
Avrupa'dan
ABD'ye, Afrika'dan Ortadoğu'ya, Balkanlar'dan Asya'ya binlerce kişi sokaktaydı.
Filistinliler "Erdoğan" sloganı attı.
Avrupa'da birçok kentte binlerce konvoylar yapıldı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da yüzlerce kişi Türk bayraklarıyla yürüdü.
Azerbaycan başta Türk devletlerinde coşku hâkimdi
KKTC'de halk sokaklara döküldü.
Kosova'da tekbirler getirildi.
Moritanyalı Müslümanlar, otomobillerini Türk bayraklarıyla donattı.
Kuzey Makedonya'da yüzlerce kişi Murat Paşa Camii önündeki meydanda toplanarak kutlama yaptı.