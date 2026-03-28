Yenilmezlik algısı çöküyor

Savaşta galibiyet elde edemeyen ve 'yenilmezlik' algısı yerle bir olan ABD, geri adım attı. Trump, enerji tesislerine yönelik saldırıların süresini 10 gün uzattığını, saldırıların 6 Nisan'da yeniden başlayacağını açıkladı. Netanyahu'nun evdeki hesabı da çarşıya uymadı. Lübnan'ı karadan işgal görevinde yer alan İsrail askerleri, gece saatlerinde pusuya düşürüldü. Hizbullah'ın düzenlediği pusuda, en az 2'si ağır olmak üzere çok sayıda işgalci yaralandı. İsrail zulmü altındaki Mescid-i Aksa'da kısıtlamalar devam ediyor. 29 gündür kapalı olan Aksa'da dün de Cuma namazı kılınamadı. Kudüslü Müslümanlar, Mescid-i Aksa çevresindeki cadde ve sokaklarda saf tuttu. İddialara göre Netanyahu, ateşkes müzakereleri hakkında yakın çevresine, "Trump'ın ne yaptığını anlamakta güçlük çekiyorum. Ve bu savaş nasıl bitecek onu da bilmiyorum" serzenişinde bulundu.

GÜNLERİ SIĞINAKTA GEÇİYOR

İran'ın füze salvolarıyla her gün defalarca kez sığınaklara inmek zorunda kalan İsrailliler, vakitlerinin çoğunu sığınaklarda geçiriyor. Buna ek olarak bazı saldırılarda siren sistemlerinin çalışmaması ya da geç kalması, Yahudilerin "Her an yeni bir füze saldırısı olabilir" korkusuyla yaşamalarına neden oluyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü Rafael Grossi, İran'ın nükleer tesislerinin hava saldırılarıyla değil, ancak atom bombasıyla yok edilebileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD askerlerinin Körfez ülkelerindeki otellerde kaldığını belirten Erakçi, "Onlara otellerinizde yer vermeyin" çağrısı yaptı. Erakçi ayrıca, tespit edilen Amerikan askerlerinin kendilerine bildirilmesi ve insanların o bölgeden uzaklaşmaları gerektiğini ifade etti.