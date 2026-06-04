Yere çöp atana para cezası
Temiz sokaklarıyla dikkat çeken Japonya, çöp sorunu ile ilgili dikkat çeken bir karara aldı. Euronews'teki habere göre, rekor sayıda turistin geldiği Tokyo'nun en işlek semtlerinden biri bu soruna karşı daha sert bir tavır aldı. Adını taşıyan ikonik kavşağıyla bilinen popüler merkez Shibuya semtinde, sokaklara çöp atanlar artık yakalandıkları takdirde 2000 Japon Yeni (yaklaşık 600 TL) tutarında anında kesilen para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor. Çöp meselesi Tokyo genelinde ciddi bir konu. Şehrin diğer bölgelerinde de yetkililer, işyerlerine çöp kutusu yerleştirmeyen yiyecek-içecek işletmelerinin sahiplerine cezalar uyguluyor.