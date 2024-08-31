Yeryüzü doktorları Gazze’de yaşam nöbetinde

Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması sebebiyle 7 Mayıs'tan beri Gazze'den hiçbir hastanın tahliyesi gerçekleşmedi. Gazze'de yetersiz hijyen koşulları ve atık suların sonucu olarak 25 yıl aradan sonra görülen poliovirüs nedeniyle 10 aylık bir bebek felç geçirdi. Gün geçtikçe koşulların zorlaştığı bölgede Yeryüzü Doktorları hem sağlık hem de insani yardım yaşam nöbetine devam ediyor. Abluka altında kalan Gazze'ye yardımlar ulaşmakta zorlanırken Yeryüzü Doktorları, krizin başladığı ilk günden beri insani yardım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.34 hastanenin hizmet dışı kaldığı Gazze'de, yalnızca 2 hastane tam kapasite hizmet verebiliyorken orta kesimde yer alan Deyr el-Belah'ın doğusundaki bölgelerin boşaltılması kararı alındı. Bölgede hizmet veren tek hastane olan El Aksa Hastanesi'nin tahliyesi istendi. Yeryüzü Doktorları'nın da görev yaptığı El Aksa Hastanesi'nin tahliyesine başlanırken derneğin sağlık ekibi her şeye rağmen sağlık hizmetlerine ve yaralıların tedavisine devam ediyor.İnsani yardım ihtiyacının her geçen gün arttığı ve tüm altyapı sistemlerinin çöktüğü Gazze'de Yeryüzü Doktorları tıbbi ve medikal malzeme desteği de sağlamaya devam ediyor. Refah Sınır Kapısı kapatılana kadar Mısır'dan ulaştırdığı yardımları Ürdün üzerinden göndermeye devam eden dernek, sağlık hizmetleri için gerekli malzemelerin bölgeye girişini sağlıyor. Bugüne kadar 240 binden fazla insana acil müdahale ve ameliyat hizmeti sunan dernek, toplamda 540 binden fazla Gazzelinin yanında olurken bölgede barış sağlanana ve ihtiyaç son bulana kadar yaraları sarmaya devam edecek.