Esad rejimi, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerini şiddet kullanarak bastırmaya çalışmasıyla patlak veren iç savaşta, en büyük katliamlardan birini Banyas'ın Beyda köyünde yaptı. Rejimin 'insan kasapları' olan şebbihalar tarafından 2013'te 248 siviliin öldürüldüğü katliamın tanıkları yaşadıklarını anlattı. Abdüssettar Halil, "Nişanlım ve ailesi katledildi. Aileden 2 erkek genç, 2 çocuk, 3 kız ile anne ve baba öldürüldü. annesinin kucağındaki 6 aylık bir bebeği sırf ağladığı için öldürdüler" dedi. Beyda köyü sakinlerinden Hasan Yahya Bayasi de, "Öldürmeden yakmaya, bıçakla infazdan kafa ve kolları kesmeye kadar yeryüzünde ne kadar suç varsa işlediler. Köyde korkunç suçlar işlediler" ifadelerini kullandı.