Yeşil kuyruklu yıldız, bir daha 50 bin yıl sonra görülecek

Parlak yeşil bir kuyrukluyıldız, 50 bin yıl sonra ilk kez Dünya'ya yaklaşacak ve bir ay boyunca dürbünle izlenebilecek.NASA yetkilileri, kuyrukluyıldızın ilk olarak Mart 2022'de Jüpiter'in yörüngesindeyken tespit edildiğini açıkladı. Bilim adamları ayrıca kuyrukluyıldızın dünyaya en çok 2 Şubat'ta yaklaşacağını söyledi. NASA, "Kuyrukluyıldızlar herkesin bildiği gibi tahmin edilemez, ancak bu parlaklıktaki mevcut eğilimini sürdürürse, tespit edilmesi kolay olacak. Karanlık gökyüzü altında çıplak gözle görülebilmesi mümkün olabilir" açıklamasında bulundu. NASA'ya göre "C/2022 E3 (ZTF)" olarak adlandırılan buzlu gök cismi, Güneş'in etrafındaki bir turunu 50 bin yılda tamamlıyor.