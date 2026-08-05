Yeşil sahada yıldırım dehşeti: Uzatmalarda facia yaşandı

Tayland’da oynanan “Golok FA Cup 2026” yarı final maçında sahanın orta bölümüne yıldırım isabet etti. Olayda bir futbolcu yaşamını yitirirken, 9 oyuncu da yaralandı.

Yeşil sahada yıldırım dehşeti: Uzatmalarda facia yaşandı
AA

Thai PBS televizyonunun haberine göre Tayland'ın Narathiwat eyaletindeki Sungai Kolok bölgesinde bulunan Santiphap stadyumunda "Golok FA Cup 2026" turnuvası yarı final maçı oynandı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahanın orta bölümüne yıldırım düştü ve çok sayıda futbolcu yere yığıldı.

Futbolculara ilk müdahale, sahaya giren sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Olayda, FC Yala kulübü oyuncusu Tayland vatandaşı Sofwan Awae yaşamını yitirdi, 9 futbolcu da yaralandı.

Yaralıların tamamı hastaneye kaldırıldı.

Yala FC yönetimi, Awae'nin ölümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

MAÇ ZORLU ŞARTLAR ALTINDA OYNANDI

Sungai Golok Polis Şefi Thun Sirikhunt maçın şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgar altında oynandığını bildirdi.

Olaya yönelik soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#TAYLAND

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