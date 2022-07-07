Yeşiller’e PKK baskını

Almanya'da Sol Parti'den sonra PKK'ya en çok destek veren Yeşiller Partisi'ne, 30 terör örgütü yandaşı baskın düzenledi. Partinin Eş Genel Başkanı Omid Nouripour'un ofisine düzenlenen baskında PKK yandaşları hesap sordu. Nouripour ile görüşmeden ayrılmak istemeyen militanlar, "Türkiye'ye karşı neden sessiz kalıyorsunuz?" dedi.İSVEÇ Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesindeki Sol Parti milletvekillerinin terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçalarıyla verdiği pozu eleştirdi. PKK'nın terör örgütü olduğunu ifade eden Andersson, bunlarla poz vermenin "aşırı derecede uygunsuz" olduğunu bildirdi.