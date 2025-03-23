Yetim Vakfı, 7 bin yetim için seferber oldu

Yetim Vakfı, İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'de yetim kalan yaklaşık 40 bin çocuğun 7 bini için sponsorluk kampanyası başlattı. Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, Gazze'deki durumun vahametine dikkati çekerek "Gazze halkının en az yüzde 3'ü artık yaşamıyor. Bu, dünya tarihinde görülmemiş bir insani kriz. Gazze'de yaşanan trajedi karşısında sessiz kalamayız. Her gün bombaların altında hayatta kalmaya çalışan, bir lokma ekmek bulmakta zorlanan bu masum çocuklar bizim sorumluluğumuzdur. Hayatta kalan yetim, öksüz ve sosyal yetimlerin gıda, barınma, eğitim ve psikolojik destek ihtiyaçları had safhada" dedi. Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda Gazze'de 2 bin yetimimize düzenli destek sağlıyoruz, ancak hedefimiz bu sayıyı 9 bine çıkarmak. Bu hedefe ulaşmak için tüm hayırseverleri kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.