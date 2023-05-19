Yıkılmış kentte yaşam mücadelesi

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeni ile geçen yıl Ukrayna'da çatışmaların en yoğun yaşandığı yerlerden Harkiv kenti ve bölgesinde bulunan yerleşim yerlerinde kalan siviller, harabeye dönen altyapının olduğu alanlarda yaşamlarını sürdürüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, yaklaşık 15 aydır Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde devam ediyor. Ukrayna ordusunun geçen yıl düzenlediği saldırı sonucu Rus güçlerinden geri aldığı Harkiv bölgesinde halk yeniden normal hayata dönmeye çalışıyor. Şiddetli çatışmaların yaşandığı semtte, yıkılan, yanmış ve ağır hasar almış çok sayıda konut bulunuyor. Semti, gidecek yerleri olmayan veya burada kalmaya cesaret eden sivillerin dışında herkes terk etti. Çok az sayıda kişi kısmen hasar görmüş konutlarını onarıyor. Bazı binalarda ise moloz kaldırma çalışmaları sürdürülüyor.