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Giriş Tarihi: 27.4.2022 11:53 Son Güncelleme: 27.4.2022 12:04

Yılan Adası ile ilgili flaş gelişme! Ukrayna duyurdu; askerlerin o sözleri gündeme oturmuştu

Yılan Adası ile ilgili flaş gelişme! Ukrayna duyurdu; askerlerin o sözleri gündeme oturmuştu

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rus birlikleri tarafından ele geçirilen Yılan Adası ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ukrayna birliklerinin Rus komuta merkezini bombalayarak adayı geri aldığı iddia edildi. Öte yandan adayı korumakla görevli Ukraynalı 13 asker ve Rus birliklerinin diyaloğu bir kez daha hatırlandı.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Ukrayna'ya bağlı Yılan Adası'nı teslim etmek istemeyen 13. askerin hayatını kaybettiği iddiası tüm dünyayı derinden sarsmıştı. Ardından alınan bilgilere göre ise Ukraynalı askerlerin ölmediği ve Rus birlikleri tarafından esir alındığı öğrenilmişti.

BOMBALANDI

İngiliz Daily Mail gazetesi, Ukrayna'nın dün başarılı bir saldırı gerçekleştirerek Yılan Adası'nda bulunan Rus komuta merkezini vurduğunu iddia etti. Karakolun yanı sıra bir uçaksavar füze sistemi de imha edildi.

KESİN SAYI BİLİNMİYOR

Ukrayna'nın Güney Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada bölgedeki Rus kuvvetleri azaltılıyor. Ancak öldürülenlerin kesin sayısı henüz bilinmiyor.

SAVAŞIN 6. GÜNÜNDE ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Rusya, savaşın 6. gününden beri adadaydı. Ayrıca Yılan Adası, geçtiğimiz günlerde batan Rusya'nın tarihi gemisi Moskova tarafından ele geçirilmişti.

DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Öte yandan Yılan Adası'ndaki Ukrayna askeri ile Rus birliklerinin diyaloğu gündeme damga vurmuştu. Adaya yaklaşan Rus birlikleri, "Kan dökülmesine gerek yok, gereksiz kayıpları önlemek için silahlarınızı bırakmanızı ve teslim olmanızı öneriyoruz. Aksi takdirde bombalanacaksınız" demişti.

ÖLDÜRLER SANILMIŞTI

Ancak Ukrayna birlikleri meydan okuyup teslim olmayı reddederek "Gidin" demişti. Bunun ardından gelen hava bombardımanında adayı korumakla görevli 13 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

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Yılan Adası ile ilgili flaş gelişme! Ukrayna duyurdu; askerlerin o sözleri gündeme oturmuştu
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