Yılan Adası ile ilgili flaş gelişme! Ukrayna duyurdu; askerlerin o sözleri gündeme oturmuştu

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Ukrayna'ya bağlı Yılan Adası'nı teslim etmek istemeyen 13. askerin hayatını kaybettiği iddiası tüm dünyayı derinden sarsmıştı. Ardından alınan bilgilere göre ise Ukraynalı askerlerin ölmediği ve Rus birlikleri tarafından esir alındığı öğrenilmişti.

BOMBALANDI

İngiliz Daily Mail gazetesi, Ukrayna'nın dün başarılı bir saldırı gerçekleştirerek Yılan Adası'nda bulunan Rus komuta merkezini vurduğunu iddia etti. Karakolun yanı sıra bir uçaksavar füze sistemi de imha edildi.