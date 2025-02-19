Yılanlardan korkan Afrikalı, Grönland’a kaçtı

Togolu Tete-Michel, 1958'de, henüz 16 yaşında ağacın tepesinde hindistancevizi yerken, bir yılanla karşılaşıp yaklaşık 10 metreden yere çakıldı. Üç gece boyunca da yılanlarla dolu kâbuslar gördü. BBC'nin Outlook adlı radyo programına katılan ve bugün 80 yaşında olan Tete-Michel Kpomassie bir Fransız kütüphanesinde Grönland'da hiç yılan veya kertenkele olmadığını öğrendiğini ve hayatının değiştiğini kaydetti. Afrika'dan Avrupa'ya sürecek 8 yıllık yolculuğa çıkan Michel, Grönland'a ayak basan ilk Afrikalı oldu. Maceralarını "Grönland'da Bir Afrikalı" başlıklı bir kitapta anlattı.