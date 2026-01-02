Yılbaşı kutlaması yerine Filistin’e destek gösterisi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Gazze halkıyla dayanışma için yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi, Filistin'e destek gösterisinde bir araya geldi. Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla soğuk havaya rağmen Sergels Torg Meydanı'nda toplanan göstericiler, yılbaşını kutlamak yerine İsrail tarafından öldürülen çocuk ve sivillerin yasını tuttu. "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Hemen ateşkese uyulsun" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşıyan topluluk, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı durdurmasını ve İsveç'in İsrail'e silah satışına son vermesini istedi.