Yıldırım tarlayı vurdu: 6 can kaybı
Nijerya’nın Adamawa eyaletinde tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düştü. Faciada 6 kişi hayatını kaybederken, baygın halde bulunan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Nijerya'da Adamawa Eyaleti Polis Sözcüsü Suleiman Nguroje, eyaletin Ganye bölgesindeki Dadiri-Tirigali köyünde yağmur yağarken yıldırım düştüğünü belirtti.
Nguroje, tarlada çalışan 6 kişinin yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti.
Olayda 3 kişinin de baygın halde bulunduğuna işaret eden Nguroje, bu kişilerin hastaneye sevk edildiğini kaydetti.
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