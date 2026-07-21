Yıldırım tarlayı vurdu: 6 can kaybı

Nijerya’nın Adamawa eyaletinde tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düştü. Faciada 6 kişi hayatını kaybederken, baygın halde bulunan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yıldırım tarlayı vurdu: 6 can kaybı
AA

Nijerya'da Adamawa Eyaleti Polis Sözcüsü Suleiman Nguroje, eyaletin Ganye bölgesindeki Dadiri-Tirigali köyünde yağmur yağarken yıldırım düştüğünü belirtti.

Nguroje, tarlada çalışan 6 kişinin yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti.

Olayda 3 kişinin de baygın halde bulunduğuna işaret eden Nguroje, bu kişilerin hastaneye sevk edildiğini kaydetti.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#NİJERYA

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