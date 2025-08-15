Yıllar sonra ilk kez görüntülendi: Filistinli direnişçi Bergusi’ye hücre işkencesi! Siyonist bakandan insanlık dışı muamele
Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Hareketi üyesi Mervan el-Bergusi’nin, yıllar sonra yeniden ortaya çıkan görüntüleri İsrail hapishanelerindeki organize devlet terörünü gözler önüne serdi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Bergusi’nin hücresine provokatif bir baskın düzenledi.
Filistin direnişinin sembol isimlerinden Ulusal Kurtuluş Hareketi "Fetih" Merkez Komitesi üyesi Mervan el-Bergusi, yıllar sonra ilk kez görüntülendi.
1987'de yaşanan ilk İntifada ve 2000 yılındaki ikinci İntifada da önemli rol oynayan Bergusi, 2002'den bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor.
İsrail, Fetih Hareketi Merkez Konseyi üyesi Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermişti.
AŞIRI SAĞCI BAKANDAN SKANDAL HÜCRE BASKINI
İsrail'de yayın yapan Kanal 7 televizyonu, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, İsrail'in güneyindeki Ramon Hapishanesi'nde tutulan Bergusi'nin hücresine düzenlediği provokatif baskının görüntülerini yayınladı.
Bergusi'yi tehdit eden Ben-Gvir, "İsrail halkına kim bulaşırsa, kim çocuklarımızı katlederse, kim kadınlarımızı katlederse, onları yok edeceğiz. Bizi yenemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.
Görüntülerde, Bergusi'nin sağlık durumunun kötü olduğu görüldü.
Görüntüler yıllar sonra ortaya çıktı: İsrailli bakan Itamar Ben-Gvir, Filistinli direnişçi Bergusi'yi böyle tehdit etti | Video
"İDAMINDAN CİDDİ ŞEKİLDE ENDİŞE EDİYORUZ"
Bergusi'nin ailesi, Ben-Gvir'in Bergusi'nin hücresine düzenlediği baskına tepki gösterdi.
Bergusi'nin ailesinden yapılan yazılı açıklamada, "Mervan'ın yüz hatlarındaki değişim, yaşadığı yorgunluk ve açlık karşısında şok olduk. Cezaevindeki sağlık durumundan ve idamından ciddi şekilde endişe ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Bergusi ve diğer tüm Filistinli tutukluların güvenliği için uluslararası kurumlara ve Kızılhaç'a acil müdahale çağrısı yapılarak, uluslararası toplumun tutukluların haklarını koruması ve derhal serbest bırakılmaları için adım atması gerektiği vurgulandı.