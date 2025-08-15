Yıllar sonra ilk kez görüntülendi: Filistinli direnişçi Bergusi’ye hücre işkencesi! Siyonist bakandan insanlık dışı muamele

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Hareketi üyesi Mervan el-Bergusi’nin, yıllar sonra yeniden ortaya çıkan görüntüleri İsrail hapishanelerindeki organize devlet terörünü gözler önüne serdi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Bergusi’nin hücresine provokatif bir baskın düzenledi.

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Ulusal Kurtuluş Hareketi "Fetih" Merkez Komitesi üyesi Mervan el-Bergusi, yıllar sonra ilk kez görüntülendi.

1987'de yaşanan ilk İntifada ve 2000 yılındaki ikinci İntifada da önemli rol oynayan Bergusi, 2002'den bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor.

İsrail, Fetih Hareketi Merkez Konseyi üyesi Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermişti.

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN SKANDAL HÜCRE BASKINI

İsrail'de yayın yapan Kanal 7 televizyonu, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, İsrail'in güneyindeki Ramon Hapishanesi'nde tutulan Bergusi'nin hücresine düzenlediği provokatif baskının görüntülerini yayınladı.

Bergusi'yi tehdit eden Ben-Gvir, "İsrail halkına kim bulaşırsa, kim çocuklarımızı katlederse, kim kadınlarımızı katlederse, onları yok edeceğiz. Bizi yenemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, Bergusi'nin sağlık durumunun kötü olduğu görüldü.

"İDAMINDAN CİDDİ ŞEKİLDE ENDİŞE EDİYORUZ"

Bergusi'nin ailesi, Ben-Gvir'in Bergusi'nin hücresine düzenlediği baskına tepki gösterdi.

Bergusi'nin ailesinden yapılan yazılı açıklamada, "Mervan'ın yüz hatlarındaki değişim, yaşadığı yorgunluk ve açlık karşısında şok olduk. Cezaevindeki sağlık durumundan ve idamından ciddi şekilde endişe ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Bergusi ve diğer tüm Filistinli tutukluların güvenliği için uluslararası kurumlara ve Kızılhaç'a acil müdahale çağrısı yapılarak, uluslararası toplumun tutukluların haklarını koruması ve derhal serbest bırakılmaları için adım atması gerektiği vurgulandı.

"BERGUSİ'YE YAPILAN TEHDİT ORGANİZE DEVLET TERÖRÜDÜR"

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in Ramon Hapishanesi'ndeki hücreleri basması ve Bergusi'ye doğrudan tehdit savurmasını kınayarak, bu eylemin, Filistinli tutuklular ve halkın maruz kaldığı "soykırım, zorla göç ve ilhak suçları" çerçevesinde değerlendirildiğini belirtti.

Açıklamada, "Bergusi'nin hücresine düzenlenen baskın ve yapılan tehditler eşine az rastlanır bir provokasyon ve organize bir devlet terörüdür." ifadelerine yer verildi.

Filistin'in, İsrail hükümetini Bergusi ve diğer tüm tutukluların hayatından "tam ve doğrudan sorumlu" tuttuğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşgalin ihlallerinden korunmaları ve Filistinli tüm tutukluların derhal serbest bırakılması için acil ve gerçek müdahale edilmesi çağrısında bulunuyoruz."

Açıklamada, söz konusu tutuklulara yönelik tehditlerin Uluslararası Kızılhaç ve uluslararası toplumla birlikte yakından takip edileceği kaydedildi.

"BEN-GVİR'İN SALDIRISI İNTİKAMCI ZİHNİYETİ ORTAYA KOYUYOR"

Filistinli Esirler Medya Ofisi de yaptığı yazılı açıklamada, "Ben-Gvir'in, tutuklu lider Mervan el-Bergusi'ye hücresinde saldırması, İsrail hapishane sistemini yöneten intikam ve kışkırtma zihniyetini ortaya koyuyor." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Ben-Gvir'in göreve gelmesinden bu yana İsrail Cezaevi İdaresinin Filistinli tutuklulara yönelik uygulamalarının "planlı bir şekilde aşağılamayı ve insani değerleri yok etmeyi amaçlayan toplu cezalandırma aracına dönüştüğü" vurgulandı.

"Tutuklular temel haklarından mahrum bırakılarak, ağır koşullar ve sürekli kısıtlamalar nedeniyle onurlu bir yaşam sürmelerine imkan tanınmıyor." ifadeleri kullanılan açıklamada, Ben-Gvir'in 2022 sonunda göreve gelmesinden bu yana Filistinli tutukluların durumunun ciddi şekilde kötüleştiği, uygulanan kısıtlamalar nedeniyle mahkumların kilo kaybının dikkat çekici boyutlara ulaştığı kaydedildi.