Yıllar sonra ilk kez görüntülendi: Filistinli direnişçi Bergusi’ye hücre işkencesi! Siyonist bakandan insanlık dışı muamele

"BERGUSİ'YE YAPILAN TEHDİT ORGANİZE DEVLET TERÖRÜDÜR"

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in Ramon Hapishanesi'ndeki hücreleri basması ve Bergusi'ye doğrudan tehdit savurmasını kınayarak, bu eylemin, Filistinli tutuklular ve halkın maruz kaldığı "soykırım, zorla göç ve ilhak suçları" çerçevesinde değerlendirildiğini belirtti.

Açıklamada, "Bergusi'nin hücresine düzenlenen baskın ve yapılan tehditler eşine az rastlanır bir provokasyon ve organize bir devlet terörüdür." ifadelerine yer verildi.

Filistin'in, İsrail hükümetini Bergusi ve diğer tüm tutukluların hayatından "tam ve doğrudan sorumlu" tuttuğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşgalin ihlallerinden korunmaları ve Filistinli tüm tutukluların derhal serbest bırakılması için acil ve gerçek müdahale edilmesi çağrısında bulunuyoruz."

Açıklamada, söz konusu tutuklulara yönelik tehditlerin Uluslararası Kızılhaç ve uluslararası toplumla birlikte yakından takip edileceği kaydedildi.