Yine çadırları vurdular

İsrail askerlerinin Megazi Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına ateş açması sonucu aralarında 6 yaşındaki kız çocuğunun bulunduğu 6 kişi daha yaşamını yitirdi, 43 kişi de yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1511'e, yaralananların sayısının 5 bin 375'e yükseldi. Toplam can kaybı da 74 bin 469'a, yaralı sayısı ise 175 bin 492'ye ulaştı.

75 NAAŞ 3 YIL SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI

İsrail'in 13 Aralık 2023'te Gazze'nin Derec Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden, aralarında çocukların da bulunduğu 75 Filistinlinin naaşı, 3 yıl sonra enkazdan çıkarılarak toprağa verildi. Yıllar sonra yakınlarının naaşlarına ulaşan Filistinliler, sevdikleriyle gözyaşları içinde vedalaştı.