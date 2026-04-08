Yine çocukları öldürdüler

ABD Başkanı Donald Trump, dün Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a verdiği sürenin dolmasına 12 saat kala sosyal medya hesabından "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak. Buna rağmen belki de daha az radikalleşmiş zihinlerin hâkim olduğu bir ortamda belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilecek. Bunu bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihinin en önemli anlarından birinde öğreneceğiz. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı, İran'ın yüce halkını korusun" mesajını paylaşarak dünyayı diken üstüne oturttu. Açıklamadan sonra İran'da köprü ve tren yollarının vurulduğu haberi geldi. İran, 4 köprünün hava saldırılarında vurulduğunu bildirdi.

Saldırılarda Elburz'da 2'si çocuk 18 kişi öldü. Aminabad'daki demiryolu köprüsüne saldırı düzenlendi. İran basını, Erak'ta alüminyum üretim tesisi ile Mahşehr'de Emir Kebir'deki petrokimya tesislerine saldırı olduğunu duyurdu. ABD-İsrail, İran'ın batısındaki Hürremabad Havalimanı'na saldırdı. İran ordusu gece yarısı, "ABD ve müttefiklerinin altyapısına, onları yıllarca bölgenin petrol ve doğalgazından mahrum bırakacak bir darbe vuracağız ve bölgeyi terk etmek zorunda kalacaklar" açıklaması yaptı. ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, Arkansas'a bağlı 142. Saha Topçu Tugayı'nın Ortadoğu'ya doğru yola çıktığını açıkladı.

ABD: HARK ADASI'NDA 50 HEDEFİ VURDUK

Basra Körfezi'nde İran'ın enerji istasyonu olan Hark Adası dün ABD tarafından bombalandı. ABD Başkanı Trump, bir süredir Hürmüz Boğazı'nda bulunan Hark Adası'na kara saldırısı düzenleme tehdidinde bulunuyordu. Trump, daha sonra Financial Times gazetesine verdiği röportajda, İran'ın petrolünü "alma" isteğini dile getirerek, ülkenin ana petrol ihracat terminali Hark Adası'nın ele geçirilmesinin seçenekler arasında olduğunu öne sürmüştü. İki üst düzey ABD'li yetkilinin Wall Street Journal'a verdiği bilgilere göre, ABD güçleri Hark Adası'nda 50'den fazla askeri hedefi vurdu. Harekâtın dikkat çeken en önemli unsuru, saldırıların kapsamı oldu. Yetkililer, operasyonun doğrudan askeri hedeflere yönelik olduğunu ve adadaki devasa petrol depolama ve yükleme altyapısına bilinçli olarak zarar verilmediğini belirtti.

İSRAİL'E KARŞI İLK KEZ 'ÇİFTLİ FÜZE' KULLANILDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Tel Aviv, Rişon LeTsiyon ve Petah Tikva başta olmak üzere güney ve merkez bölgelerine düzenlenen saldırılarda ilk kez çiftli füze lançerlerini kullandığını açıkladı. İsrail'in Tel Aviv kentinde yaklaşık 10 hedefin, Rişon LeTsiyon ve Petah Tikva'da 30'dan fazla hedefin ve ayrıca Beerşeba, Dimona, Arad, Kiryat Gat ile Ofakim'de çok sayıda noktanın hedef alındığı aktarıldı.

ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL EDİYORSUNUZ

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, enerji ve sivil altyapıları hedef alan her türlü saldırıya karşı olduklarını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde İran'ın sivil ve enerji altyapılarını vuracaklarını söylemesine karşılık Barrot, "Uluslararası hukuku ihlal eden bu saldırıların tamamına karşıyız. Bu savaşın bölgeye yayılma riskini artıracak. Kriz nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış körüklenecek. Bu, bizim seçmediğimiz ve sonuçlarıyla ilgilendiğimiz bir savaş." diye konuştu.