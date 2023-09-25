Yine İsveç yine İslam düşmanlığı! Bu kez camiyi hedef alıp kundakladılar

"TEHDİT VE FİZİKSEL SALDIRILARA MARUZ KALDIK"

Caminin yakınında oturan bir aileden 1 senedir tehdit aldıklarını vurgulayan Deneche, "Aile tarafından 1 sene boyunca tehdit ve fiziksel saldırılara maruz kaldığımız polis raporlarında mevcut. Bu yangının kundaklama sonucu çıktığından eminiz." ifadelerini kullandı.

Arby polisinden yapılan yazılı açıklamada, yangın sonrası caminin tamamen kullanılamaz hale geldiği ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.