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Haberler Dünya Haberleri Yine İsveç yine İslam düşmanlığı! Bu kez camiyi hedef alıp kundakladılar
Giriş Tarihi: 25.9.2023 21:52 Son Güncelleme: 25.9.2023 21:54

Yine İsveç yine İslam düşmanlığı! Bu kez camiyi hedef alıp kundakladılar

İsveç'te İslam'a yönelik saldırıların arkası kesilmiyor. Eskilstuna kentinin Arby ilçesinde bir camide çıkan yangın büyük hasara yol açtı. Arby Camisi İletişim Başkanı Anas Deneche, yangının kundaklama sonucu çıktığını belirtti.

AA
Yine İsveç yine İslam düşmanlığı! Bu kez camiyi hedef alıp kundakladılar

İsveç'te yeni bir skandala daha imza atıldı. Eskilstuna kentinin Arby ilçesinde bir camide çıkan yangının büyük hasara yol açtığı duyuruldu.

CAMİ SALDIRI: KUNDAKLANDI!

İsveç devlet radyosu SR'ye açıklamada bulunan Arby Camisi İletişim Başkanı Anas Deneche, yangının kundaklama sonucu çıktığını belirtti.

"TEHDİT VE FİZİKSEL SALDIRILARA MARUZ KALDIK"

Caminin yakınında oturan bir aileden 1 senedir tehdit aldıklarını vurgulayan Deneche, "Aile tarafından 1 sene boyunca tehdit ve fiziksel saldırılara maruz kaldığımız polis raporlarında mevcut. Bu yangının kundaklama sonucu çıktığından eminiz." ifadelerini kullandı.

Arby polisinden yapılan yazılı açıklamada, yangın sonrası caminin tamamen kullanılamaz hale geldiği ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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Yine İsveç yine İslam düşmanlığı! Bu kez camiyi hedef alıp kundakladılar
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