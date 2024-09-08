Yine kadın ve çocukları hedef aldılar

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda 2'si çocuk, 2'si kadın 4 Filistinli öldü. İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda ise aynı aileden 4 Filistinli öldü. Son 24 satte 31 Filsitinlinin daha katledilmesiyle İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 972'ye yükseldi. İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında iki beldeye düzenlediği baskında da 2 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.