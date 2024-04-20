Yine masum çocukları katlettiler

Terör devleti İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yaklaşık 200 gündür devam ediyor. İsrail ordusu, önceki gün de olası kara operasyonuna hazırlandığı milyonlarca Filistinlinin sığındığı Refah'ın farklı noktalarına saldırılar düzenledi. İsrail savaş uçaklarının Rıdvan ailesine ait evi bombalaması sonucu 6'sı çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda sivil de yaralandı. Son 24 saatte ise 37 sivil katledildi. Öte yandan İsrail ordusu, 8 gün süren kuşatma ve saldırılarının ardından Nusayrat Mülteci Kampı'ndan 18 Nisan'da çekildi.Bölge sakinleri, İsrail ordusunun geride bıraktığı büyük yıkım ile enkaz altında ve yol kenarlarında öylece bırakılan ceset manzaraları karşısında büyük şok yaşadı. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric "Gazze'de 270 bin ton katı atık birikmiş durumda. Bu hem çevre hem de sağlık faciasına yol açıyor" dedi.