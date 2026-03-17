Yine okulu vurdular
ABD-İsrail'in saldırılarında İran'da bir okul daha hedef alındı. Merkez eyaletine bağlı Humeyn kentinde İmam Rıza İlkokulu'nu vurdular. Can kaybı veya yaralı bilgisi verilmezken, okulun ciddi hasar aldığı görüldü. ABD, 28 Şubat'ta Minab kentinde bir ilkokula saldırmış ve saldırıda 139'u 7-12 yaşlarında ilkokul öğrencisi çocuk olmak üzere 185 kişi yaşamını yitirmişti. Öte yandan İsrail ordusu dün de İran'da başta başkent Tahran, Şiraz ve Tebriz olmak üzere birçok kenti hedef aldı. Ayrıca saldırında ölen eski İran lideri Ali Hamaney'in başkent Tahran'ın Mehrabad Havalimanı'ndaki uçağının hedef alındığını ileri sürdü. Tahran'da şu ana kadar en az 503 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 5 bin 700 kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, İran'a yönelik savaşın "birkaç hafta daha" sürebileceğini belirtti.